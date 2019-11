Weiterbildung : Agentur wirbt für Einzel-Umschulungen

Solingen Für die verkürzte reguläre Ausbildung im Betrieb gibt es eine finanzielle Förderung der Agentur für Arbeit. Profitieren sollen davon Unternehmen, Arbeitssuchende ohne Abschluss und Geringqualifizierte.

Ursprünglich ließ sich Lukas Kallen zum Mechatroniker ausbilden. Dann durchkreuzte eine Verletzung an der Hand die Berufspläne – und stellte den zweifachen Familienvater vor die Frage nach der Zukunft. Aber der 23-Jährige ließ sich nicht unterkriegen: „Ich hatte die Idee, etwas mit Lebensmitteln zu machen“, erzählt er. Koch sei eine Möglichkeit gewesen, eine andere schließlich Fleischer. Und genau das wird Kallen jetzt – im Rahmen einer Einzel-Umschulung bei der Gräfrather Metzgerei Jacobs in Gräfrath. Dort arbeitet er zugleich als Helfer in der Lebensmittelherstellung und verdient damit auch ein Gehalt, das seiner persönlichen Situation Rechnung trägt.