Reparaturarbeiten an Dachstuhl : Stadtkirche Ohligs bis Sommer gesperrt

Solingen Die evangelischen Christen in Ohligs müssen noch über ein halbes Jahr auf ihr Gotteshaus verzichten. Die Sanierung der im März entdeckten Schäden kostet 500.000 Euro. Spenden und Festival sollen helfen, das Geld aufzubringen.

Die Sanierungsarbeiten an dem vom Einsturz bedrohten Dachstuhl der Evangelischen Stadtkirche in Ohligs dauern länger als geahnt. Denn nachdem die Verantwortlichen lange Zeit davon ausgegangen waren, die dringend notwendigen Reparaturen bis Ende 2019 abschließen zu können, steht nun fest, dass die Bauarbeiter wohl noch bis Sommer 2020 den Ton angeben werden an der Kirche aus dem 19. Jahrhundert.

Damit haben sich die schon im Oktober aufgekommenen Befürchtungen bewahrheitet, wonach sich die Instandsetzung des Gotteshauses an der Wittenbergstraße ausgesprochen kompliziert gestalten. Und auch die Kosten für die Sanierung haben es in sich. So geht das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Ohligs mittlerweile davon aus, dass am Ende rund 500.000 Euro zu Buche schlagen könnten.