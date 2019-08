90 Jahre Großstadt Solingen : Gräfrath – einziger Stadtteil mit Autobahn-Anschluss

Info

90 Jahre Großstadt Solingen In den kommenden Wochen lassen wir die Bezirksbürgermeister der heutigen Stadtteile von Solingen erzählen.

Der historische Ortskern um den Marktplatz in Gräfrath zählt mit etwa 90 Baudenkmälern an den Straßen Am Graben, Am Wall, In der Freiheit, Garnisonstraße, Gerberstraße, Gräfrather Markt, Kirchtreppe, Klosterhof, Küllersberg, Steines, Täppken und Walder Straße zu den 56 ausgewählten historischen Ortskernen in Nordrhein-Westfalen.

Gräfrath ist der kleinste der Solinger Stadtteile, hier leben rund 18.500 Einwohner.