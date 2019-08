Spaziergang durch Schnittert : Historischer Gerichtsort in ländlicher Idylle

Von den historischen Fachwerkhäusern in Schnittert hat wohl jedes seine eigene Geschichte zu erzählen. Foto: Meuter, Peter (pm)

Solingen Die Geschichte der Hofschaft Schnittert in Ohligs reicht bis ins Mittelalter zurück.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Alexander Riedel

Die Straße zwängt sich vorbei am dreiteiligen Gebäude-Ensemble. Das eignet sich mit seiner verschieferten Fassade, den grünen Schlagläden und Sprossenfenstern als echtes bergisches Postkartenmotiv. Blumenkübel zieren die weiße Holztür. Aus einer kleinen Luke huscht eine Katze heraus. Kaum zu glauben, dass in diesem urgemütlich anmutenden Haus einmal Schülerköpfe rauchten und strenge Pauker zwischen den Bänken wandelten.

Die erste Schule auf dem Gebiet des heutigen Stadtteils Ohligs war an diesem Ort beheimatet – in der Hofschaft Schnittert. Erstmals erwähnt ist sie 1725 – als sogenannte „Honschaftsschule“. Denn die „Honschaft Schnittert“ fasste einst als Verwaltungseinheit viele Ortschaften und Wohnplätze im westlichen Teil des Kirchspiels Wald zusammen. Ihr Herz lag dort, wo heute fast nur das Rattern vorbeifahrender Züge die idyllische Stille durchbricht – unweit des Caspersbroicher Weges, rund um die verwinkelten Straßen Schnittert und Schnitterter Weg. Folgerichtig wurde an diesem Ort nicht nur unterrichtet, sondern auch Recht gesprochen. „Hier um die Ecke lag auch das alte Hofgericht in einem Backsteinhaus“, berichtet Karl-Heinz Köster.

Info Historische Honschaft Gebiet Das Kirchspiel Wald umfasste im frühen 19. Jahrhundert die Honschaften Schnittert, Barl und Bavert. Zu Schnittert gehörten im Jahr 1832 unter anderem die Ortschaften Maubes, Caspersbruch, Kottendorf, Keusenhof, Broßhaus, Diepenbruch, Potzhof, Brabant, Dunkelsberg, Garzenhaus, Unten Itter und Trotzhilden. Bewohnerzahlen Für das Jahr 1815 sind laut Statistik und Topographie des Regierungsbezirks Düsseldorf 835 Einwohner dokumentiert. Diese Zahl stieg in den darauffolgenden zwei Jahrzehnten auf über 1100.

Wer etwas über die Umgebung wissen will, ist bei ihm gut aufgehoben – das deutet bereits das Schild vor seinem Haus mit der Aufschrift „Karl-Heinz-Köster-Weg“ an, das er einst geschenkt bekam. „Ich bin der Älteste, der hier geboren wurde“, erzählt der 80-Jährige. Und wenn er sagt „hier“, dann meint er in unmittelbarer Nachbarschaft. „Ich war eine Hausgeburt.“ Das Grundstück, auf dem er heute mit seiner Ehefrau bewohnt, war früher der Garten des Elternhauses. Sein Großvater war von der Weser nach Ohligs gezogen, hatte anfangs in einer nahegelegenen Ziegelei und dann bei Kronprinz gearbeitet – genau wie in späteren Jahren auch Karl-Heinz Köster und sein Vater.

Karl-Heinz Köster (r.) ist der älteste in Schnittert geborene Bürger. Joachim Junker lebt ebenfalls seit Jahrzehnten in der Hofschaft. Foto: Meuter, Peter (pm)

Die Ursprünge von Schnittert liegen in ferner Vergangenheit: 1220 taucht der Name in Urkunden auf. Er geht auf den Begriff für Mäher und Kornschneider zurück. 1815, nach dem Ende der napoleonischen Besatzung, wurde die Honschaft Schnittert Teil der Bürgermeisterei Merscheid. Laut statistischen Daten lebten zu dieser Zeit 835 Menschen in der kleinen Verwaltungseinheit. 1856 erhielt Merscheid Stadtrechte. Die Zeit der Honschaften ging zu Ende. Die Kinder drückten zu dieser Zeit schon lange anderswo die Schulbank. Denn schon im 18. Jahrhundert wurde der Rennpatt zum Lernort für den Nachwuchs. Auch das Gericht ist nur noch ein Kapitel für Lokalhistoriker. Was von Schnittert blieb, ist die Hofschaft im nördlichen Ohligs.

Doch auch die hat sich naturgemäß weiterentwickelt: Zu den historischen Fachwerkhäusern, von denen wohl jedes seine eigene Geschichte zu erzählen hat, haben sich Neubauten mit Gärten gesellt. Für vorbeikommende Spaziergänger oder Autofahrer und Mitarbeiter von Paketdiensten, die sich in den engen und vielfach abschüssigen Wegen festgefahren haben, lässt sich die Nähe zur Stadt nur schwer erahnen. Zwei Ein- oder Ausfahrten gibt es in Schnittert: die östliche über die früher manuell bediente Bahnschranke am Caspersbroicher Weg – wer hier in unpassenden Augenblicken ankommt, braucht Geduld – und die südwestliche, die an einem kleinen Bachlauf entlangführt und am Keusenhof schließlich in die Kottendorfer Straße mündet.

Eine der beiden Zufahrten erfolgt über den Bahnübergang am Caspersbroicherweg – eine unbeliebte Schranke, die gefühlt immer geschlossen ist. Foto: Meuter, Peter (pm)