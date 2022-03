Ansichtssache : Verbannung von Autos nicht über die Anwohner hinweg

Foto: Peter Meuter / Solingen, Graefrath, Marktplatz, 09.03.2022. im Bild: Solingen Graefrath Marktplatz Foto: Peter Meuter

Gräfrath hat einiges zu bieten. Ein autofreier Marktplatz könnte den Ortskern attraktiver machen. Ohne die Bürger geht es aber nicht.

Es erstaunt immer wieder, welche Überraschung der historische Ortskern von Gräfrath bei all jenen Zeitgenossen auszulösen vermag, die sich zum ersten Mal in den nördlichsten Solinger Stadtbezirk verirren. Denn tatsächlich ist das pittoresk anmutende sowie typisch bergische Schiefer- und Fachwerkensemble rund um den Markt bis heute kaum über den Status eines Geheimtipps hinausgewachsen. Jedenfalls sind Besucher zum Beispiel aus dem Ruhrgebiet oder dem Rheinland regelmäßig von den Socken, wenn sie dann doch mal den Weg nach Gräfrath finden und merken, dass direkt vor ihrer Haustür ein so schöner Ort wartet, entdeckt zu werden.

Es verhält sich also wie so oft in Solingen: Die Stadt versteht es zu selten, mit ihren Reizen zu punkten. Weswegen die Diskussion über einen autofreien Gräfrather Marktplatz durchaus Sinn ergibt. Denn selbstverständlich sollte es das Ziel sein, die Vorzüge des malerischen Ortskerns in der Zukunft besser in Szene zu setzen. Gleichzeitig ist Gräfrath aber auch kein Freilichtmuseum. Dort leben Menschen und gerade im Ortskern befinden sich zahlreiche Betriebe, die darauf angewiesen sind, erreichbar zu sein. Dementsprechend muss die Debatte ergebnisoffen geführt werden – was bedeutet, dass nicht über die Köpfe der Bürger hinweg entschieden wird.

Es ist also zu begrüßen, dass sich die Bezirksvertretung (BV) Gräfrath jetzt entschlossen hat, im weiteren Verlauf nicht auf eine Befragung, sondern auf eine Versammlung zu setzen, wenn es darum geht, die Stimmungslage unter den Gräfrathern zu ergründen. Auf diese Weise ist nämlich dafür gesorgt, dass die wirklich Betroffenen zu Wort kommen.

So wurden diese Woche in der BV Bedenken laut, wonach Ortsfremde – etwa aus anderen Stadtbezirken – das Ergebnis einer Befragung möglicherweise verfälschen würden. Ein nachvollziehbarer Einwand, denn tatsächlich könnten bei einer Befragung auch solche Leute für einen autofreien Markt stimmen, die durch die Folgen nicht tangiert würden.