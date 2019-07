Arbeitsmarkt in Solingen : 313 Jugendliche suchen noch eine Lehrstelle

Solingen Zum Start ins neue Ausbildungsjahr sind in Solingen 238 Ausbildungsplätze noch nicht besetzt.

Schönwetterwolken schweben weiter über dem klingenstädtischen Arbeitsmarkt. Gleichwohl sind deutliche Stellenrückgänge im Juli zu verzeichnen: Seit Beginn des Jahres schrumpfte das Stellenangebot in den ersten sieben Monaten im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 21 Prozent. 574 Stellen hatten die Arbeitsvermittler weniger zur Verfügung. Die Arbeitslosenquote liegt im Juli unverändert bei sieben Prozent. Die Zahl der Jobsuchenden stieg in Solingen gegenüber Juni minimal um neun auf 6116 Personen.

„Befristungen sind zum Halbjahresende ausgelaufen, Schulabgänger meldeten sich arbeitslos, und in den Sommerferien werden keine neuen Mitarbeiter eingestellt“, sagt der Chef der Agentur für Arbeit Solingen-Wuppertal, Martin Klebe, mit Blick auf die gestiegenen Arbeitslosenzahl nicht nur in der Klingenstadt, sondern auch im Bergischen Städtedreieck (25.217 im Juli; plus 300 gegenüber Juni).

In manchen Berufsgruppen werden nach wie vor händeringend Fachkräfte und Helfer gesucht. So unter anderem in den Bereichen Verkehr, Logistik, Medizintechnik, Metallerzeugung, -bearbeitung und Metallbau. „Die Qualifizierung Arbeitsloser wird von daher immer bedeutender“, sagt Martin Klebe und kündigt spezielle Maßnahmen an.

Gesucht werden aber auch Auszubildende. Zum Berufsausbildungsstart am 1. August sind in Solingen 238 Lehrstellen nicht besetzt. Auf der anderen Seite haben 313 Jugendliche noch keinen passenden Ausbildungsplatz gefunden. „Der Ausbildungsmarkt im Städtedreieck entwickelt sich zunehmend zu einem Bewerbermarkt“, sagt Martin Klebe. Dies gilt allerdings (noch) nicht für die Klingenstadt, zumal hier weiter mehr Bewerber als Stellen vorhanden sind.

Seit Beginn des Ausbildungsstellenjahre 2018/2019 am 1. Oktober vergangenen Jahres meldeten Wirtschaft und Verwaltung der Arbeitsagentur insgesamt 749 Ausbildungsplätze. Das waren 62 mehr als im Vergleichszeitraum zuvor. Auf der anderen Seite meldeten sich bis Juli 1094 Bewerber – 144 weniger als vor einem Jahr. Klebe: In Solingen ist weiterhin die Relation der stellen zu Bewerbern am ungünstigsten. Hier kommen rechnerisch auf 100 Bewerber 69 Ausbildungsstellen.“ Allerdings war die Kluft zwischen Angebot und Nachfrage vor einem Jahr noch deutlich größer für die Lehrstellensuchende. Auf 100 Bewerber kamen vor Jahresfrist rein rechnerisch lediglich 56 Ausbildungs­plätze.