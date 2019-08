Berufung am Landgericht Wuppertal : Nötigung im Straßenverkehr – 1200 Euro Geldstrafe

Solingen/Wuppertal Nach dem Solinger Amtsgericht verurteilte auch das Landgericht Wuppertal einen Autofahrer wegen Nötigung zu einer Geldstrafe.

All das soll auch im November 2018 in der Eichenstraße so gewesen sein. Was dort genau passiert ist, beschäftigte nun erneut das Gericht. Bereits im April dieses Jahres hatte das Amtsgericht einen Solinger wegen Nötigung im Straßenverkehr zu einer Geldstrafe von 1200 Euro verurteilt, dagegen war der Angeklagte in Berufung gegangen.

Der 72-Jährige will damals von der Platzhofstraße in die Eichenstraße und weiter in die Unnersberger Allee gefahren sein, als ihm dort eine 21-Jährige – von der Brühler Straße kommend – die Vorfahrt genommen haben soll. Dadurch erschrocken, will er die mittlerweile mit ihrem Auto am Straßenrand stehende junge Frau mit seinem Auto überholt haben, um vor ihr am rechten Fahrbahnrand anzuhalten. Dort will er ihr – durch die herunter gekurbelte Seitenscheibe ihres Autos hindurch – gesagt haben, dass man ein derart vorfahrtswidriges Verhalten zur Anzeige bringen könne. Daraufhin sei die 21-Jährige losgefahren, ohne den Blinker zu setzen. Das wiederum soll einen weiteren Verkehrsteilnehmer dazu gebracht haben, hinter ihr zu hupen und die Lichthupe zu betätigen.