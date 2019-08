„Miss Zöpfchen Lauf“ in Solingen : Laufen fürs Leben auf der Trasse

Solingen Am 1. September startet ab 10 Uhr im Südpark der 13. Miss-Zöpfchen-Lauf. Nachdem die Korkenziehertrasse komplett beleuchtet ist, sollen nun Spenden für die Deutsche Knochenmarkspender-Datei gesammelt werden.

Gesagt, getan: Am 1. September wird ab 10 Uhr mit Start im Südpark wieder über die Trasse gelaufen. Moderiert wird die Veranstaltung von Luisa Skrabic. Halbmarathon, Zehn-Kilometer-Lauf, Fünf-Kilometer-Lauf, fünf und zehn Kilometer Walking stehen auf dem Programm. Schüler verschiedener Jahrgänge gehen über einen, 1,5 und zwei Kilometer an den Start. Darüber hinaus gibt es zwei Firmenläufe über jeweils fünf Kilometer. Und natürlich einen Bambini-Lauf über 500 Meter ohne Zeitmessung.

„Das Startgeld für Erwachsene beträgt 20 Euro, davon gehen fünf Euro an die DKMS“, erklärt Kim Armbrüster. Schüler zahlen ein Startgeld in Höhe von acht Euro. Eine Typisierung kostet immerhin 35 Euro. Von daher wäre das Organisationsteam froh, „wenn möglichst viele Menschen“ sich am 13. Miss-Zöpfchen-Lauf beteiligen. „Das DKMS wird am Veranstaltungstag mit einem Zelt vor Ort im Südpark sein. Hier gibt es für Interessenten die Möglichkeit, sich registrieren zu lassen“, sagt das ehemalige Miss Zöpfchen.