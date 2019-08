Gelände rund um ehemaligen Solinger Hauptbahnhof : Altlasten in Südpark-Wiese

Im Grundstück neben der Lebenshilfe-Werkstatt befinden sich offenbar mineralölhaltige Rückstände. Foto: Meuter, Peter (pm)

Solingen In der Freifläche neben der Lebenshilfe-Werkstatt wurden vor Jahren in einigen Metern Tiefe mineralölhaltige Ablagerungen gefunden.

Der Südpark ist ein Anziehungspunkt. Im alten Bahnhofsgebäude wurden das Forum Produktdesign und ein Institut der Bergischen Universität untergebracht, darüber hinaus gibt es einen Veranstaltungsteil, Gastronomie (Steinhaus Restaurant). Gleich nebenan erstreckt sich das Museum Plagiarius, die Güterhallen mit den Ateliers der Künstler, weiter in Richtung des Startpunktes der Korkenziehertrasse wurde noch ein Bolzplatz angelegt. Auch einige Firmen haben sich in unmittelbarer Nähe zu den Künstlerateliers in den ehemaligen Güterhallen angesiedelt. Die Lebenshilfe ist mit der Werkstatt am Südpark vor Ort und bietet dort rund 120 Menschen mit psychischer Erkrankung einen Arbeitsplatz.

Doch es gibt – wenn man so will – einen kleinen Schandfleck im Südpark: Die städtische Fläche mit einer Größenordnung von etwa 4000 Quadratmetern direkt neben des Lebenshilfe-Gebäudes will im prosperierenden Südpark offenbar niemand haben – seit Jahren wächst hier lediglich Gras. Hin und wieder wird die Wiese zum Verweilen genutzt, oder sie dient als Veranstaltungsfläche.

Info Ein Projekt der Regionale 2006 Die Neugestaltung des Südparks beziehungsweise des Geländes rund um den alten Solinger Hauptbahnhof war mit eines der wichtigsten Projekte der Regionale 2006. Künstler, Betriebe und Gastronomen sind vor Ort, das Museum Plagiarius und unter anderem eine Klinik – dort, wo einst unansehnliche Güterhallen das Bild prägten

Das hat nach Informationen unserer Redaktion einen gewichtigen Grund: Eine Bodenuntersuchung förderte nämlich schon vor Jahren zutage, dass sich in dem Grundstück „lokal begrenzte ölhaltige Rückstände“, so die Stadt, befinden. Wie der Schadstoff ins Erdreich gelangt war, lässt sich nur vermuten. Vor der Gestaltung des Südparks im Rahmen der Regionale 2006 gab es auf dem Gelände am alten Solinger Hauptbahnhof einen Schrottplatz.

Die „Ölfunde“ im Südpark waren eher zufällig entdeckt worden. Frühere Interessenten für das Grundstück winkten von daher ab, als sie vom Schadstoff im Boden erfuhren. Denn bevor das Grundstück bebaut werden kann, muss in einem aufwendigen Verfahren die ölhaltigen Rückstände aus dem Boden geholt werden. Die Sanierungskosten dafür schätzen Experten auf über drei Millionen Euro. Wobei die Stadt nach den geltenden Förderrichtlinien einen Eigenanteil von 20 Prozent aufbringen müsste.

Geld, was die Stadt aber nach Expertenmeinung nicht unbedingt ausgeben will, zumal sich ein Verkauf des Grundstückes dann nicht rechnet. Denn würden die Fläche für 100 Euro je Quadratmeter verkauft, kämen lediglich 400.000 Euro in die Kasse. Dagegen stünden die Sanierungskosten in Millionenhöhe, unter dem Strich auch bei einem 20-prozentigen Eigenanteil ein Verlustgeschäft.

Der Altlastenschaden, so heißt es, sei nur auf diesem Grundstück aufgetreten, auf den bebauten Flächen im Südpark wurden bei Untersuchungen zuvor keine derartigen Schadstoffe im Boden gefunden. Gleichwohl wird die betroffene Fläche regelmäßig kontrolliert: Zur Überwachung eine Grundwasserbelastung wurden mehrere Grundwassermessstellen ausgebaut.

Bisher wurden Austragungen nicht festgestellt. Auf Anfrage erklärt die Stadt, dass „nach ersten orientierenden Untersuchungen weitere Bodenuntersuchungen durchgeführt wurden, um einzugrenzen, wie umfangreich die Belastung ist und und wie tief die Rückstände liegen“. Nach Informationen unserer Redaktion sollen die Rückstände in einer Tiefe von sieben bis acht Metern liegen.