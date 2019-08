Deutsches Klingenmuseum : Löffel bringen uns zurück zum Ursprung

Info

Hermann Jünger wurde am 26. Juni 1928 in Hanau geboren. Nach dem Abitur absolvierte er von 1947 bis 1949 die staatliche Zeichenakademie in Hanau und schloss mit der Gesellenprüfung als Silberschmied ab. Nach Tätigkeiten in verschiedenen Werkstätten studierte Jünger bis 1956 an der Akademie der Künste in München. Anschließend betrieb er eine eigene Werkstatt in München. Jünger starb am 6. Februar 2005 in Pöring.