Solingen: Die Geschichte der Buslinie 695

Solingen Die Buslinie 695 fährt von Meigen nach Gräfrath – und ab kommendem Jahr auch mit Bussen der nächsten Generation.

Dabei waren die Buslinien, auch die Vorgänger der 695, zunächst nur Anhängsel des Öffentlichen Nahverkehrs in der Region. Ab dem Jahr 1924 bekamen diverse Unternehmen, darunter die Düsseldorfer Rheinbahn und die Witzheldener Firma Wiedenhoff, „den Auftrag über den Betrieb der für die Stadt Solingen genehmigten Buslinien“. Immerhin mussten damals täglich tausende Menschen von den Vororten zu ihren Arbeitsplätzen in der Stadtmitte oder in anderen Hofschaften und Stadtteilen gebracht werden, so dass die Straßenbahnen, die vor allem ums Zentrum verkehrten, nicht mehr ausreichten.