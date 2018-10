Bergischer HC spielt Sonntag in Kassel gegen die MT Melsungen

Jeffrey Boomhouwer hat das Pokal-Aus „erstmal in den Schrank gepackt“. Foto: imago/Deutzmann/Deutzmann / deutzmann.net

Handball-Bundesliga: Der Bergische HC fährt am Sonntag nach Kassel zur MT Melsungen.

Ganz abgehakt haben die Handballer des Bergischen HC die knappe 29:32-Niederlage nach Verlängerung im Achtelfinale des nationalen Pokals gegen die Rhein-Neckar Löwen wohl noch nicht. „Wenn ich an meinen freien Wurf kurz vor Ende der regulären Spielzeit denke, ärgere ich mich schon. Hätte ich den doch nur reingemacht“, sagt Jeffrey Boomhouwer. Doch viel Zeit zum Nachdenken bleibt den Löwen nicht. Am Sonntag ist der Handball-Bundesligist um 16 Uhr bei der MT Melsungen zu Gast.

„Wir haben das Pokal-Aus jetzt erstmal in den Schrank gepackt“, meint Boomhouwer. „Die Analyse kommt später.“ Das fällt dem Niederländer nicht ganz so schwer. Schließlich ist die Partie bei der MT Melsungen für ihn eine ganz besondere. Vier Jahre hat Boomhouwer dort gespielt, bevor er im Sommer zum BHC kam. „Jetzt ist es ein komisches Gefühl, gegen die alte Mannschaft anzutreten“, sagt der 30-Jährige, der besonders heiß ist. „Es ist eines meiner Saisonziele, mit dem BHC Melsungen am Sonntag zu schlagen.“