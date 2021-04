ÖPNV in Düsseldorf : Buslinie 894 zur Rennbahn wird nicht ausgeweitet

Am Mörsenbroicher Weg biegt der Bus in die Ernst-Poensgen-Allee ab, statt hoch zur Rennbahn und Wildpark zu fahren. Foto: Marc Ingel

Düsseldorf Verwaltung und Rheinbahn befürchten eine zu geringe Auslastung und damit zu hohe Ausgleichsleistungen seitens der Stadt. Die Bezirksvertretung 7 hatte eine Ausweitung des Angebots auf alle Wochentage angestrebt.

Grundsätzlich, so heißt es in einer Stellungnahme der Verwaltung auf eine fraktionsübergreifende Anfrage in der Bezirksvertretung 7, sei der Wunsch nach einer besseren Anbindung jedoch durchaus nachvollziehbar. Stadt und Rheinbahn würden daher im Rahmen der im nächsten Jahr anstehenden Fortschreibung des Nahverkehrsplans alternative Ansätze (etwa On-Demand-Service) für eine wirtschaftlich tragfähige, ganzjährige Anbindung der Rennbahn und des Wildparks in das ÖPNV-Netz prüfen.