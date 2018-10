Hohe Strafen für Solinger Jugendbande

Solingen Ein Quintett stand nach Überfällen auf eine Gaststätte im Solinger Stadtteil Widdert und einen Kiosk in Wuppertal vor Gericht.

Nur ein 18-jähriger Solinger, bisher kaum strafrechtlich in Erscheinung getreten und vom Schöffengericht als Mitläufer eingestuft, erhielt einen „Warnschuss“ in Form eines Schuldspruchs unter Vorbehalt: Er muss einen zweiwöchigen Jugendarrest ableisten und sich bewähren. Zwei Urteile sind schon rechtskräftig, drei Angeklagte haben gegen ihre Urteile Berufung eingelegt.

In derselben Nacht war das Quintett in Wuppertal-Barmen erfolgreicher: Rund 800 Euro Bargeld raubten sie bei einem bewaffneten Überfall auf einen Kiosk und flüchteten mit einem Fahrzeug Richtung Solingen. Das von Zeugen beschriebene Fluchtfahrzeug wurde von der Polizei schnell identifiziert: Noch in derselben Nacht wurden drei der Täter festgenommen. Weitere Ermittlungen der Polizei führten zu zwei weiteren Festnahmen.

Vier von den jungen Solingern gehörten zu der Bande, die in wechselnder Beteiligung für mehr als zwei Dutzend Einbrüche in Solinger Schulen, Kindergärten, Kioske und Vereinsheime zwischen November 2017 und Februar 2018 verantwortlich war. Viele von ihnen sind inzwischen deshalb verurteilt, beziehungsweise es wurden diese Strafverfahren vorläufig eingestellt, weil die Beschuldigten in dem jetzt abgeschlossenen Raubverfahren eine noch weitaus höhere Strafe zu erwarten hatten. Auch wurden bei drei Angeklagten ihre zur Bewährung ausgesprochenen bisherigen Strafen aus früheren Prozessen widerrufen und flossen nunmehr mit in die jüngsten Urteile mit ein.