Kundgebungen in Solingen : Rechte Demo und Gegenprotest am Neumarkt

Solingen „Bunt statt braun“ hatte zur Gegendemo aufgerufen. Die Polizei war mit vielen Kräften vor Ort.

Ein Großaufgebot von Polizisten hat am Freitagnachmittag mit dafür gesorgt, dass sich die Teilnehmer von zwei gleichzeitig stattfindenden Kundgebungen auf dem Neumarkt in der Solinger Innenstadt nicht in die Quere gekommen sind. Nachdem die sogenannte Bürgerbewegung Pax Europa schon vor einigen Wochen mit der Ankündigung an die Öffentlichkeit getreten war, unterstützt von der Solinger AfD eine Demo gegen den geplanten Bau der neuen Ditib-Moschee an der Schlachthofstraße durchzuführen, hatte sich später auch die Solinger Initiative „Bunt statt braun“ entschieden, in der City Präsenz zu zeigen.