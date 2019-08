Urteil am Landgericht Wuppertal : Siebeneinhalb Jahre Haft im Cannabis-Prozess

Solingen / Wuppertal Vor dem Landgericht Wuppertal wurde dem Angeklagten hochprofessionelles Vorgehen attestiert – vor allem beim Betreiben einer Cannabis-Plantage in einer Gräfrather Wohnung.

Drogenhandel, gefährliche Körperverletzung und Fahren nach Alkoholkonsum ohne Führerschein: Hatte es zu Beginn noch so ausgesehen, als ginge es um drei unabhängige Tatbestände, so änderte sich das Bild im Prozessverlauf. Zu sieben Jahren und sechs Monaten Haft wurde ein 33-jähriger Solinger nun verurteilt, nachdem er unter Einfluss und ohne Fahrerlaubnis in Gräfrath von der Polizei angehalten wurde.

Erheblich schwerer wog allerdings, dass der Angeklagte in der Scheidtstrasse eine professionelle Cannabis-Plantage in der Wohnung einer Bekannten aufgezogen hatte. Drei Kilo Marihuana, anderthalb Kilo Amphetamine und eine Waffe hatten die Ermittlungsbeamten bei ihm sichergestellt. Hinzu kamen laut Anklage die heftigen Verletzungen, die er einer weiteren ehemaligen Freundin zugefügt haben soll, weil sie ihm angeblich eine Vaterschaft habe unterschieben wollen.

Diese anfangs unzusammenhängenden Anklagevorwürfe schienen sich zu einer Einheit zu fügen nach dem im Zeugenstand geäußerten Verdacht eines ermittelnden Kriminalbeamten. Er kenne den Angeklagten und dessen Bruder „seit Jahrzehnten“ nicht nur als Konsumenten, sondern auch als professionelle Dealer. Demnach sei der 33-Jährige seit längerem observiert und deshalb bei seiner Fahrt in Gräfrath mit 1,7 Promille gestoppt worden. Das Gerücht über „die perfekte Marihuana-Plantage“ sei damals in der Solinger Drogenszene nicht nur geflüstert worden.

So soll sich auch bis zur Polizei herumgesprochen haben, dass der Solinger diverse Mitwisser heftig bedroht habe. Das traf auch auf dessen ehemalige Freundin zu, die er nach der Trennung als Informantin verdächtigt haben soll. Als frühere Gießhilfe bei den Pflanzen beschäftigt, soll die Frau auch deren Konsum nicht abgeneigt gewesen sein – aus Sicht des Angeklagten habe sie ihm schaden, ihn bestehlen und vergiften wollen. Nachdem er ihre Wohnungstür aufgebrochen hatte, soll der Angeklagte die junge Frau im Beisein ihres Kindes an den Haaren gezogen, geohrfeigt, getreten und geschüttelt haben. In diesem Zustand habe er sie fotografiert. Diese Fotos und anderes Belastungsmaterial fanden sich auf dem Laptop, das der Angeklagte vom Gericht unbedingt zurückhaben wollte. Der allerdings wird noch gebraucht für Prozesse gegen vier weitere Verdächtige. Auch das bei seiner Verhaftung sichergestellte Bargeld von fast 2.600 Euro hatte der Angeklagte zurückverlangt. Das gehöre seiner Mutter – die allerdings verstrickte sich in ihrer Vernehmung derart in Widersprüche, dass der Staatsanwalt mit einer Klage wegen Falschaussage drohte.