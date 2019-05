Mönchengladbach : Demo für ein gerechtes Europa

Hauptredner auf dem Rheydter Marktplatz war NRW-Minister Karl-Josef Laumann. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Am Tag der Arbeit kamen Hunderte auf dem Rheydter Marktplatz zusammen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Elena da Silva Teixeira

Gegen 12.30 Uhr kamen die Teilnehmer der Demonstration am Rheydter Marktplatz an. Zusammengetan hatten sich die verschiedensten Menschen – in Businesskleidung, in lockeren Klamotten, Jugendliche, Kinder, Ältere und Unterstützer verschiedenster Organisationen. Einige liefen mit, andere fuhren mit dem Fahrrad. Gemeinsam demonstrierten sie am 1. Mai, dem Tag der Arbeit, unter dem Motto „Europa. Jetzt aber richtig!“ für ein gerechtes Europa. Veranstalter war der Deutsche Gewerkschaftsbund.

Die Demonstration hatte am DGB-Haus an der Rheydter Straße begonnen und führte zum Marktplatz Rheydt. Eingeläutet wurde die Veranstaltung auf dem gut besuchten Marktplatz von Mönchengladbachs Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners. Mit den Worten „Der 1. Mai ist ursprünglich als Kampftag der Arbeiterbewegung bekannt. Jetzt nutzen wir ihn, um unsere politischen Wünsche durchzusetzen“, eröffnete er und stellte damit die Weichen für die Rede von Karl-Josef Laumann. Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW betrat kurz darauf die Bühne und führte durch die Veranstaltung. „Der erste Mai ist ein Tag, an dem es um Freiheit, Demokratie und die Würde des Menschen geht“, sagte er. „Das soll sich auch im Arbeitsmarkt wiederspiegeln.“ Auch der vieldiskutierte Klimaschutz sollte bei der Veranstaltung des DGB nicht fehlen. Zum Schluss folgte eine Rede von den Schülerinnen und Schülern, die sich für „Fridays for Future“ engagieren. „Das ist wichtig, und an welchem Tag dies im Endeffekt passiert, ist egal“, sagt Reiners noch. „Machen wir diesen Tag zu einem Wednesday for Future.“

In Hinblick auf die bevorstehenden Europawahlen liegt es den Gewerkschaften insbesondere am Herzen, dass das Individuum im Fokus der europäischen Politik ist. Sie fordern eine Verbesserung der allgemeinen Arbeitsbedingungen, bessere Löhne und mehr Tarifbindungen. Außerdem sollten die EU-Staaten sich auf armutsfeste Mindestlöhne einigen. Auch die Chancengleichheit von Männern und Frauen liegt dem DGB am Herzen.