Kapellen in Solinger Krankenhäusern : Patienten schätzen sakrale Rückzugsorte

Solingen Viele Menschen suchen die Kapellen im Klinikum und der St. Lukas-Klinik auch außerhalb der Gottesdienst-Zeiten auf.

Sorge, Hoffnung, Dankbarkeit – und manchmal eben auch Trauer liegen im Krankenhaus-Alltag eng beisammen. Entsprechend groß ist das Bedürfnis von Patienten, Angehörigen und manchmal auch Mitarbeitern, sich zurückzuziehen oder zu beten. „Alles, was sie erlebt haben, tragen die Leute hier hin – und kommen auch mal, um einfach zu weinen“, erzählt Gemeindereferentin Monika Bender vom katholischen Seelsorgeteam im Städtischen Klinikum, während sie in der hauseigenen Kapelle steht.

Die warmen Rot- und Gelbtöne sollen dabei für Seelenkraft, Liebe und Erlösung stehen, die kühlen Blautöne für Buße und Meditation. Neben dem Altar plätschert in einem kegelförmigen Brunnen beruhigend das Wasser. Und an einer Nische im hinteren Teil des Raumes brennen Teelichter, die Gäste angezündet haben. An diesem Platz liegt, unter Kreuz und Marienbild, auch ein Anliegenbuch, in das Besucher ihre ganz persönlichen Fürbitten eingetragen haben.