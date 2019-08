Schulerweiterung abgeschlossen : Neubau für Walder Grundschule steht

Barbara Ley, kommissarische Leiterin der Abteilung Planen und Bauen im städtischen Gebäudemanagement, findet den Neubau an der Grundschule sehr gelungen. Foto: Uwe Vetter

Solingen Die 219 Mädchen und Jungen der Grundschule Am Rosenkamp können sich freuen: Der Neubau ist fertiggestellt, vorbei sind die Zeiten von Pavillons und Containern. Am Donnerstag wurde 56 i-Dötzchen eingeschult.

In dicken Lettern steht der Name der Walder Grundschule am Neubau. Vorbei sind mit Beginn dieses Schuljahres damit die Zeiten, dass ein Teil der Mädchen und Jungen der Grundschule Am Rosenkamp in Pavillons unterrichtet werden musste. Eine Mensa, die Ende September in Betrieb gehen wird, vier Klassenräume und fünf OGS-Gruppen haben jetzt im Neubau Platz.

Zudem gibt es einen Aufzug im Gebäude – „wegen der Inklusion, das ist jetzt Standard“, sagt Barbara Ley. Die kommissarische Leiterin der Abteilung Planen und Bauen beim städtischen Gebäudemanagement ist sehr zufrieden mit dem Neubau. „Optisch sehr gelungen“, findet sie auch mit Blick auf „die hochwertige Fassade“.

Info Einweihungsfest am 28. September Zum großen Einweihungsfest lädt die Grundschule Am Rosenkamp, Heidstraße 11, am Samstag, 28. September, in der Zeit von 12 bis 16 Uhr ein. Vorgesehen ist eine Festrede von Oberbürgermeister Tim Kurzbach. Auf dem Programm stehen unter anderem Führungen durch den Neubau, Schüleraktionen, aufgebaut werden auch Spielstände.

Mit der Einschulung der i-Dötzchen am gestrigen Donnerstag und der Aufnahme des Schulbetriebes für die Klassen zwei bis vier am Mittwoch sind die Bautätigkeiten an der Grundschule Am Rosenkamp aber noch nicht alle erledigt. „Einige Restarbeiten sind noch erforderlich“, sagt Barbara Ley. Zwar sind die Pavillons vom Schulhof längst verschwunden, im hinteren Eck sind aber weiter sechs Container aufgestellt. „Diese sollen in den Herbstferien abgebaut werden“, sagt Schulleiterin Anne Blessmann.

56 neue Schülerinnen und Schüler wurden am Donnerstag eingeschult. In der zweizügigen Grundschule werden damit nun insgesamt 219 Kinder unterrichtet. Anne Blessmann ist froh, dass die Zeiten mit Pavillons, Containern und auch der Auslagerung von zwei Klassen in die leerstehende Grundschule Wittkuller Straße mit dem Neubau ein Ende haben. Zwei Klassen mussten nämlich mit Bussen über zwei Schuljahre zur Wittkulle pendeln – was für alle Beteiligten einen erheblichen Kraftakt darstellte. Obendrein dienten Pavillons über Jahre hinweg als Klassenräume

Aufgrund des maroden Zustandes mussten die Pavillons im Sommer 2017 vom Schulgelände entfernt werden. Unmittelbar danach begannen die Arbeiten am Neubau. Im Juli des vergangenen Jahres wurde Richtfest gefeiert. Davor stand bereits ein jahrelanger Kampf in Wald für den Raum-Ausbau an der Grundschule Am Rosenkamp. Doch nicht nur der Neubau wurde jetzt mit etwas Verspätung realisiert, auch die Toiletten wurden von Grund auf saniert. Die Fertigstellung dieser „Baustelle“ ist für Mitte September vorgesehen, erklärt Barbara Ley vom Gebäudemanagement.

Unter Denkmalschutz steht das Altgebäude der Grundschule an der Heidstraße 11. Auch hier wolle man nach Angaben des Gebäudemanagements wie in allen anderen städtischen Liegenschaften schauen, ob saniert werden muss. Alte Fenster oder Dächer stehen irgendwann zur Erneuerung an. Dann müsse über Prioritäten diskutiert werden.

Zumal derzeit über 100 Millionen Euro in Schulsanierungen beziehungsweise -erweiterungen investiert werden. Die Grundschule Am Rosenkamp wurde immerhin für rund 4,5 Millionen Euro – zunächst waren 3,1 Millionen Euro vorgesehen – auf Vordermann gebracht. „1,9 Millionen werden über Fördermittel abgedeckt, der städtische Eigenanteil beträgt 2,6 Millionen Euro“, sagt die kommissarische Leiterin der Abteilung Planung und Bauen.