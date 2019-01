Kommunalpolitik: Sichtbaren Aufschwung in Solingen fortsetzen

Solingen Der SPD-Vorsitzende und Landtagsabgeordnete fordert die weitere Entwicklung des Stärkungspakts Stadtfinanzen.

Neumann Die SPD in Solingen ist ein sehr selbstbewusster Teil der Gesamtpartei. Wir stehen in der Tradition einer starken Arbeiterbewegung. Ein weiterer Teil dieser Tradition ist die Erinnerung an die Verfolgungen und den Widerstand während der Nazizeit und unsere heutige nachhaltige Unterstützung von „Bunt statt Braun“. In diesem Selbstbewusstsein und dieser Tradition verpflichtet, haben wir uns selbstverständlich neu aufgestellt und einen internen Erneuerungsprozess eingeleitet. Zahlreiche – und viele neue – Mitglieder haben sich daran beteiligt und uns neue Impulse gegeben. Kommunalpolitik ist etwas anderes als Bundespolitik; die Menschen in Solingen kennen ihren Oberbürgermeister, ihre Bürgermeister, ihre Abgeordneten sowie ihre Ratsvertreter und wissen sehr genau, wer sich für sie engagiert.

Neumann Natürlich muss es Ziel sein, dass der eigene Oberbürgermeister eine eigene Mehrheit im Stadtrat hat. Aber genauso wichtig ist, dass die demokratischen Kräfte im Stadtrat zusammenarbeiten – und dies nicht nur bei Einzelthemen, sondern auch im Rahmen eines langfristigen Zukunftsprogramms. Wir haben gezeigt, dass wir dafür auch Mehrheiten organisieren können. Es gilt weiterhin: Wenn man seine Hausaufgaben macht und die Stadt nach vorne bringt, wird das auch von den Wählern honoriert. So können wir den sichtbaren Aufschwung für unsere Stadt fortsetzen und dauerhaft absichern. Die SPD kämpft für eine starke, am Gemeinwohl orientierte Daseinsvorsorge - mit kommunalen Stadtwerken und einem kommunalen Klinikum. Dazu gehören auch Wohlfahrtsverbände, Genossenschaften, Stiftungen sowie das zu stärkende Ehrenamt. All diese Themen haben einen hohen Stellenwert in unserer inhaltlichen Arbeit. Jeder Mensch hat den Anspruch auf bezahlbaren Wohnraum, wohnortnahe Pflege, Betreuung und gesundheitliche Versorgung bis ins hohe Alter, auf Kita-Plätze und ein gutes ÖPNV-Angebot.

Neumann Unsere Ratsfraktion hat in Sachen Dickenbusch einen sehr umfangreichen Fragenkatalog an die Verwaltung geschickt: Die Verkehrsströme in der Innenstadt haben sich durch den Hofgarten offensichtlich nicht so verändert wie vorher befürchtet. Inzwischen ist klar, dass ein Umbau am Dickenbusch in die Millionen geht – und die darf niemand nutzlos verpulvern. Es müssen also aktuelle Fakten her. Der A3-Anschluss hat sich nach dem Umbau bewährt. Ein unrealistischer Schnellstraßen-Neubau dauert Jahrzehnte und hilft erst einmal nicht. Aktuell kommt es darauf an, die vorhandenen Verkehrsanbindungen zu optimieren. Die Zukunft Solingens wird durch die Anbindung an eine moderne und zukunftsfähige Infrastruktur mit entschieden. Jetzt kämpfen wir dafür, dass Solingen diese gute Verkehrsinfrastruktur erhält. Dazu gehört auch, dass Solingen auf keinen Fall vom ICE-Netz abgekoppelt wird und auch der Regionalverkehr in unsere Nachbarstädte gewährleistet ist.