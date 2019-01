Langenfeld: Zukunft der Wasserburg bleibt ungewiss

Langenfeld Der Vertrag über die Nutzung läuft 2020 aus. „Bis dahin müssen wir weitermachen“, sagt Lothar Marienhagen vom Förderverein.

Marienhagen selbst hat keinen direkten Kontakt zur Vermieterin in München, die das Anwesen geerbt hat. Vertragspartner des Vermieters ist die Stadt. Der Verein hat den Betrieb übernommen. „Das hat sich gerechnet“, sagt Marienhagen. für den Verein und auch für die Stadt.“ Der anfängliche Zuschuss der Stadt von 50.000 Euro ist auf 35.000 Euro reduziert worden, weil der Verein so gut wirtschaftet hat. Das haben einige anfangs nicht für möglich gehalten.

Doch mit Blick auf die Zukunft der Wasserburg ist der wirtschaftliche Erfolg nachrangig. Denn die Stadt als Verhandlungsführer kann noch keine Ergebnisse präsentieren. Das hatte im Kulturausschuss für heftige Kritik seitens der BGL an der Mehrheitspartei CDU sowie Bürgermeister Frank Schneider (CDU) gegeben. „Unabhängig vom Vorstoß der BGL-Fraktion sind die Gespräche mit dem Eigentümer vereinbarungsgemäß fortgeführt worden“, sagt Schneider. Im Dezember letzten Jahres habe es mehrere Gespräche mit der Vertretung der Eigentümerin gegeben, deren Ergebnisse noch nicht abschließend seien. Verschiedene Untersuchungen auf beiden Seiten seien notwendig. „Ziel aller Beteiligten ist es, bis zum Frühjahr eine Lösung zu finden“, so Schneider. In welche Richtung diese geht, sei offen. „Fakt ist aber, dass es mein Bestreben war und ist, dieses Haus weiterhin für die Öffentlichkeit im Sinne einer vornehmlich kulturellen Nutzung zugänglich zu halten“, bekräftigt er sein Verhandlungsziel. Und das sei nicht erst aufgrund des politischen Vorstoßes der BGL so, die die Anmietung der Wasserburg seinerzeit nicht unterstützt habe. Es sei bereits beim Vertragsabschluss 2010 Schneiders Intention gewesen, dieses Haus bei erfolgreichem Betrieb und großer Publikumsresonanz auch über 2020 hinaus der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. „Dass sich dieser Erfolg eingestellt hat, bezweifelt wohl niemand, auch nicht mehr die BGL“, so Schneider. „Nun gilt es, die Rahmenbedingungen einer Fortführung in eine für alle Beteiligten gangbare Form zu gießen.“