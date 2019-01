Aktion: Spender machen FC-Treff am Schaberg möglich

Solingen Der 1. FC Solingen wird ein kleines Vereinsheim bauen. Dafür hat der Verein bereits über 3000 Euro an Spenden erhalten.

Der Vergangenheit nachzutrauern ist offensichtlich nicht die Sache von Peter Deutzmann: „Wir fühlen uns hier wohl, die Anlage ist super“, sagt der Vorsitzende des 1. FC Solingen, ehemals OFC, über die neue Spielstätte seines Vereins an der Herbert-Schade-Sportanlage am Schaberg. Nur eine Sache habe bisher gefehlt: ein Vereinsheim. Diese Lücke wollen er und seine Mitstreiter in absehbarer Zeit schließen: Schon Ende Januar soll der Rohbau des neuen, kleinen Vereinshauses mit einer Fläche von 24 Quadratmetern stehen.

Mit dem FC-Treff wolle der Verein ein Gefühl von Heimat aufbauen, sagt Deutzmann. Und das ist nur ein Schritt: Denn der Club, der derzeit nur eine Mannschaft in der Kreisliga A gemeldet hat, arbeitet am Aufbau seiner Jugendabteilung. Auch ein Damenteam ist in Planung. Doch für derartige Maßnahmen brauche es auch eine gewisse Standortsicherheit. „Wir können den Eltern nicht vermitteln, dass wir dann bald wieder etliche Kilometer weiter gezogen sein werden“, spricht Deutzmann das Dilemma des Clubs an. Der soll eigentlich nur vorübergehend am Schaberg spielen – so lange, bis der neue Platz an der Höher Heide fertig ist. „Wir hoffen, dass wir im Sommer dieses Jahres mit den Arbeiten starten können und im Sommer 2020 fertig sind“, sagt derweil Horst Schulten, Leiter des Stadtdienstes Sport und Freizeit. Dazu wartet die Stadt jedoch noch auf einen Förderbescheid des Bundes. Derzeit fehle es an Ausweichzeiten für Vereine mit vielen Mannschaften, der neue Platz sei daher unabdingbar.