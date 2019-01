Eislaufsport: Ittertal kein Ersatz für Eissporthalle

Solingen Hartmut Lemmer vom Förderverein Ittertal bedauert die Entwicklungen rund um die Halle, nimmt aber zugleich die Lebenshilfe in Schutz.

So manch ein Grundschüler oder Kindergartenkind mag beim Schlittschuhlaufen im Ittertal die Liebe zum Eissport entdecken. Ob es aber eine Möglichkeit gibt, diese Leidenschaft innerhalb Solingens auf Vereinsebene und wetterfest überdacht weiter auszuleben, steht in den Sternen. Denn nach Informationen unserer Redaktion gibt es Pläne der Lebenshilfe, in wenigen Jahren die Eissporthalle an der Brühler Straße zugunsten neuer Werkstätten für Behinderte abzureißen. Nach Bekanntwerden dieses möglichen Vorhabens schlugen zuletzt hohe Wellen – und sorgten auch für Kritik aus der Politik.