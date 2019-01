Stadt-Sparkasse: Millionen für Sport, Kultur und Soziales

Solingen Die Stadt-Sparkasse Solingen unterstützt mit der sogenannten Bürgerdividende in Höhe von 2,6 Millionen Euro jedes Jahr Vereine und andere gemeinnützige Einrichtungen in den Bereichen Sport, Kultur und Soziales.

Ohne die Stadt-Sparkasse Solingen würde in den Bereichen Sport, Kultur und insbesondere Soziales die klingenstädtische Landschaft ärmer aussehen. Jahr für Jahr gibt es Spenden und Sponsoring in Millionenhöhe, auch den Haushalt der Stadt unterstützt das Kreditinstitut mit einem erklecklichen Betrag. Zuletzt konnte Stadtkämmerer Ralf Weeke hier 1,6 Millionen Euro auf der Habenseite verbuchen.

Zwar hat die Sparkasse einen Förderauftrag, doch um den erfüllen zu können, müssen Gewinne erwirtschaftet werden. „Das“, sagt Sparkassen-Sprecher Martin Idelberger, „ist unter den heutigen Rahmenbedingungen mit Negativzinsen, Digitalisierung und Regulierungen gar nicht so leicht. Wir wollen unser gesellschaftliches Engagement aber beibehalten.“

Stadt-Sparkasse In der Klingenstadt beschäftigt das Unternehmen mehr als 500 Mitarbeiter und Auszubildende. Das Kreditinstitut erzielte zum Ende des Geschäftsjahres 2017 eine Bilanzsumme in Höhe von 2,6 Milliarden Euro. Die Internet-Filiale der Stadt-Sparkasse besuchten im Geschäftsjahr 2017 mehr als sieben Millionen Nutzer.

Jeweils vom 1. Januar bis Ende März eines Jahres nimmt die Stadt-Sparkasse die vielfältigen Spendenanfragen entgegen – und zieht danach die Spendierhosen an. „Rund 300 Anträge kommen da zusammen, die Nachfrage für Unterstützung ist ungebrochen hoch“, betont der Sparkassen-Sprecher. Fördervereine von Kindertagesstätten, Schulvereine, gemeinnützige Organisationen – „alle, die in der Lage sind, Zuwendungsbescheide auszustellen, können sich bei uns melden“, sagt Martin Idelberger und ergänzt: „Die Konzentration der Anträge auf die ersten drei Monate hat sich etabliert und bewährt.“ Die Antragsteller müssen zudem berücksichtigen, dass die Sparkasse lediglich Projekte unterstützt, die in der Zukunft liegen.