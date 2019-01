Gewerbepark: Erfolgsgeschichte Piepersberg

Gräfrath Der Businesspark Piepersberg in Gräfrath hat sich trotz anfänglicher Startschwierigkeiten zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt.

Der Businesspark Piepersberg in Gräfrath hat sich im Laufe der Jahre zu einem Erfolgsprojekt gemausert. Alle Grundstücke sind verkauft, derzeit lassen dort drei Unternehmen neue Betriebsstätten errichten. Sind die voraussichtlich in den nächsten Monaten fertiggestellt, bleibt nur noch ein Bauvorhaben im großen Gräfrather Gewerbegebiet übrig: „Aber auch auf diesem Grundstück werden voraussichtlich noch in diesem Jahr die Bagger anrollen, spätestens aber nächstes Jahr“, sagt der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung, Frank Balkenhol.

Zu den neuen Firmen im Businesspark zählt unter anderem ein bergisches Unternehmen aus der Designerbranche mit eigener Manufaktur, das in wenigen Monaten im Piepersberg Eröffnung feiern will. „Der Buisnesspark ist eine Erfolgsgeschichte“, findet Frank Balkenhol, „Solingen kann zufrieden sein, dort nicht eine Deponie, sondern ein Gewerbegebiet zu planen“.

Die Wirtschaftsförderung geht von einem Investitionsvolumen aller Unternehmen im Businesspark Piepersberg von rund 100 Millionen Euro aus. Sind die drei aktuellen Bauvorhaben abgeschlossen und wird das vierte und letzte dann in Angriff genommen (Grundstücksfläche 8000 Quadratmeter), geht im Pipersberg nichts mehr: „Ein so großes zusammenhängendes Gewerbegebiet haben wir nicht mehr im Stadtebiet“, sagt Frank Balkenhol.

Mit der Gewerbebrache Rasspe in der Kohlfurth (6,6 Hektar), dem Omega-/Kieserling-Areal (drei Hektar) und dem Gewerbegebiet Fürkeltrath I in Gräfrath (vier Hektar) sowie im Monhofer Feld in Ohligs hat die Wirtschaftsförderung jedoch noch einige Fläche in der Hinterhand. Vergangenes Jahr wurden insgesamt 24.000 Quadratmeter an Flächen verkauft.