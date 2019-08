Grünewald Classics : Schloss Grünewald holt Oldtimer nach Solingen

Schöne Karosserien in einem ebenso schönen Ambiente: Auf Schloss Dyck ziehen die „Classic Days“ seit über zehn Jahren Oldtimer-Fans in ihren Bann. Ab 2020 soll auch Schloss Grünewald zu einem Mekka für Oldtimer werden. Foto: Reichartz, Hans-Peter (hpr)

Solingen Blitzender Chrom in malerischer Umgebung: Ab kommendem Jahr soll Schloss Grünewald zu einem Mekka für Oldtimer-Freunde werden.

Die Veteranen mit den blitzenden Chromleisten haben in aller Regel schon etliche Jahrzehnte auf ihrem Blech-Buckel. Doch das tut der Faszination, die Oldtimer auf viele Menschen ausüben, keinen Abbruch. Im Gegenteil: Autoshows wie die „Classic Days“ auf Schloss Dyck im linksrheinischen Jüchen, bei denen alte Fahrzeuge präsentiert werden, ziehen regelmäßig Tausende von Besuchern in ihren Bann.

Wobei die Chancen gut stehen, dass in den kommenden Jahren auch das Bergische Land zu einem Mekka für Oldtimer-Fans werden wird. Denn schon im nächsten April sollen am Nordrand von Gräfrath die ersten „Grünewald Classics“ über die Bühne gehen. Das hat jetzt der Geschäftsführer des Eventforums De Leuw auf Schloss Grünewald, Birger Zimmermann, im Gespräch mit unserer unserer Redaktion bestätigt. „Die Premiere der ,Grünewald Classics’ findet am Wochenende vom 24. bis 26. April 2020 statt“, kündigte Zimmermann in dieser Woche an.

INFO Haus Grünewald stammt aus dem 19. Jahrhundert Anwesen Keimzelle des Anwesens ist eine mittelalterliche Hofstelle. Der heutige Bau wurde zwischen 1817 und 1824 errichtet, die Schieferfassade stammt aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Teile des Baus erinnern an englische Baustile. Veranstaltung Deutsche und englische Oldtimer stehen im Mittelpunkt, zudem andere Fabrikate. Die Veranstalter suchen weiter Sponsoren. Neben Fahrzeugen gibt es Infos rund ums Auto.

Insgesamt erwarten die Veranstalter an den drei Tagen mehrere tausend Gäste, die sich bei ihrem Besuch auf Schloss Grünewald auf eine regelrechte Zeitreise in die Geschichte des Automobils freuen dürfen. So gelang es Zimmermann und seinem Team in den zurückliegenden Wochen nämlich bereits, etliche große Namen für die „Classics“ zu begeistern.

Ob Porsche, Jaguar, Land Rover oder Aston Martin – im April sollen sowohl Sammler, als auch Hersteller, Dienstleister und Besitzer von Einzelfahrzeugen in Gräfrath vor Ort sein. Der Schwerpunkt wird – den britischen Einflüssen auf die Geschichte von Schloss Grünewald geschuldet (siehe Kasten) – auf deutschen sowie englischen Fabrikaten liegen.

Birger Zimmermann plant die Oldtimer-Veranstaltung „Grünewald Classics“ auf Schloss Grünewald in Gräfrath. Schon jetzt haben zahlreiche Teilnehmer, darunter namhafte Automarken, ihr Kommen nach Solingen angekündigt. Foto: Oberpriller. Foto: Martin Oberpriller

Einzig eine Einschränkung machen die Veranstalter. „Wir konzentrieren uns zunächst auf Wagen, die vor 1978 gebaut worden sind“, sagte Birger Zimmermann, der gleichsam nicht ausschließen wollte, dass bei zukünftigen Auflagen von „Grünewald Classics“ zudem sogenannte Youngtimer an den Start gehen werden.

Tatsächlich laufen die Vorbereitungen auf das Event bereits seit geraumer Zeit. Beispielsweise kontaktierte Zimmermann in den zurückliegenden Monaten viele namhafte Autohersteller und rannte bei diesen offene Türen ein. „Unsere Idee, in Solingen eine Veranstaltung zum Thema Oldtimer auf die Beine zu stellen, ist sehr gut angekommen. Es gibt die Aussagen von Herstellern, dass sie mitmachen. Sie werden Präsenz zeigen“, fasste der Geschäftsführer des Eventforums De Leuw nun noch einmal die Gespräche mit den Partnern zusammen.

Womit die Arbeiten allerdings noch lange nicht abgeschlossen sind. Denn schließlich benötigen die Fahrzeuge sowie die Stände der Aussteller aus allen Themenbereichen in Sachen Auto einigen Platz. Aus diesem Grund bleiben die „Grünewald Classics“ nicht nur auf den eigentlichen Schlosspark beschränkt. Vielmehr sollen darüber hinaus auch landwirtschaftliche Flächen rund um das in seiner heutigen Form aus dem frühen 19. Jahrhundert stammende Anwesen genutzt werden.

Keine Sorgen bereitet den Verantwortlichen der relativ frühe Termin im Jahr – im Gegenteil. „Nach dem Winter haben viele Oldtimer-Freunde Lust, ihre Autos zu zeigen beziehungsweise sich die Fahrzeuge anzuschauen“, sagte Birger Zimmermann, der betonte, erfahrungsgemäß sei das Wetter zu diesem frühen Zeitpunkt schon recht gut. Wobei den Autos aber auch im Fall von Regenfällen nichts passieren würde, könnten doch in Windeseile Schutzvorrichtungen aufgestellt werden.

Und auch sonst passt der April gut in den automobilen Rahmen-Terminkalender. So sind die „Grünewald Classics“ die erste Veranstaltung im Jahresverlauf und kollidieren auf diese Weise nicht mit anderen Events wie etwa den „Classic Days“ auf Schloss Dyck, die seit nunmehr immerhin schon zwölf Jahren traditionell im August stattfinden.

Und die sich in diesem Zeitraum zu einer echten Marke entwickelt haben. Ein Ziel, das auch die Solinger verfolgen. Dass es gerade im Bergischen Land einen großen Markt und ausgeprägtes Interesse an einem Oldtimer-Event gibt, daran haben die Verantwortlichen auf Schloss Grünewald jedenfalls keinerlei Zweifel. „Schließlich verfügen wir in der Region nach dem Raum Essen-Kettwig über die höchste Dichte von Oldtimern“, unterstrich Birger Zimmermann in diesem Zusammenhang.