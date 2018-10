Gericht erlaubt Verkaufssonntag in Solingen

Gericht erlaubt Verkaufssonntag in der Innenstadt

Solingen Verwaltungsgericht entscheidet: Zum Brückenfest am kommenden Sonntag dürfen auch die Geschäfte in der Solinger Innenstadt öffnen. Verdi hatte das verhindern wollen.

Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hat am Dienstag einen Antrag der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi abgelehnt.

Damit dürfen die Geschäftsleute in der Stadtmitte am kommenden Sonntag, 28. Oktober, ihre Türen öffnen. Das hat die Stadt am Dienstag mitgeteilt.