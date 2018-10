Solingen: Verwaltung testet flexible Arbeitszonen

Die Wirtschaftsförderung hat die papierlose Buchführung eingeführt und nutzt ihre Arbeitsplätze flexibel. Ein Viertel der Büroräume kann so vermietet werden.

Während im Gründer- und Technologiezentrum der Weg der Digitalisierung gut auf dem Weg ist, will man diesen Schritt nun nach und nach auch im Rathaus beziehungsweise im Verwaltungsgebäude in Ohligs beschreiten. Flexibel nutzbare Arbeitszonen nach dem Vorbild im Rathaus der niederländischen Partnerstadt Gouda wurden eingerichtet und werden jetzt testweise ausprobiert. „Vor allem für diejenigen Mitarbeiter, die keinen Kundenkontakt haben, sind die flexibel nutzbaren Arbeitsplätze gedacht“, betonte Stadtkämmerer Ralf Weeke bei der Vorstellung der flexibel nutzbaren Arbeitszonen. iPad / Laptop und Handy reichen im Prinzip aus, um sich einzuloggen. Oder man nutzt die fest installierten Bildschirme. Fest zugewiesene Arbeitsplätze wie bisher sollen schon bald der Vergangenheit angehören.

„Die Infrastruktur muss natürlich zur Verfügung stehen“, sagt Wirtschaftsförderer Balkenhol. Er ist mit seiner Abteilung im Hauptgebäude der Gründer- und Technologiezentrums schon einen Schritt weiter. Er selbst hat überlegt, wie viel Zeit er eigentlich im großen Chefbüro verbringt. „Ich bin oft bei Kunden, Besprechungen oder Geschäftsreisen. Von daher brauche ich kein eigenes Büro mehr““, sagt der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung. Mit iPad und Telefon kann er jedem beliebigen, freien Arbeitsplatz in den Räumen nutzen. Ebenso seine zehn Mitarbeiter. „Entscheidend ist aber: Der Mitarbeiter muss erkennen, was bringt ihm das, und er muss sein Verhalten ändern“, betont Frank Balkenhol. Die Vorgehensweise in der Abteilung Wirtschaftsförderung hat jedenfalls eine Raumersparnis von gut 25 Prozent gebracht, zumal auch die Hälfte der Mitarbeiter mindestens einen Tag die Woche von zu Hause aus arbeitet.

„Das setzt uns in die Lage, einen Teil unserer Büros an andere im Gründer- und Technologiezentrum weiter zu vermieten“, so der Wirtschaftsförderer. Bis zum kommenden Frühjahr will die Wirtschaftsförderung entscheiden, welche Büroräume noch gebraucht werden. „Wir schauen jetzt, wie wir die Arbeitsorganisation besser gestalten können“, sagt Frank Balkenhol.