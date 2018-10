Solinger Chor "Unisono" lädt zu Konzerten ein

Kirche Ketzberg in Solingen : Chor Unisono probt für Herbstkonzerte

Solingen Die Vorbereitungen befinden sich in der heißen Phase. Nur noch drei Wochen, dann startet der Solinger Gospelchor „Unisono“ seine diesjährigen Herbstkonzerte.

An insgesamt zwei Wochenenden, am 10. / 11. sowie 17. / 18. Novemer, werden die rund 40 Sängerinnen und Sänger in der evangelischen Kirche Ketzberg auftreten. Wobei sich der gemischte Chor um Chorleiterin Elisabeth Szakács auch dieses Mal wieder „viele musikalische Überraschungen“ zurechtgelegt hat.

Gospelstücke, die die Zuhörer mitreißen, gefühlvolle Balladen, funkige Grooves sowie Anleihen aus der Welt des Pop, des Musicals und der Klassik – „Unisono“ ist bereits seit Jahren ein Begriff, wenn es darum geht, ebenso anspruchsvolle wie abwechslungsreiche Programme auf die Bühne zu bringen. Die Ketzberger sind längst über die Stadtgrenzen hinaus Musikliebhabern ein Begriff. So trat der Chor beispielsweise im vergangenen Jahr beim WDR-Wettbewerb „Der beste Chor im Westen“ auf und schaffte es dort bis ins Halbfinale.

Ein Erfolg, der aber durchaus seinen Preis hat. So proben die Mitglieder des Ensembles normalerweise einmal pro Woche. Doch wird diese Taktzahl in Vorbereitung der Herbstkonzerte ein weiteres Mal merklich erhöht. Unter anderem am übernächsten Wochenende, wenn die Sängerinnen und Sänger eine Extraschicht einlegen werden, damit die geplanten Stücke bei den Auftritten auch richtig sitzen. Darüber hinaus gibt es auch immer wieder Proben mit den Solisten sowie mit kleineren Gruppen.

Parallel dazu laufen die anderen Vorbereitungen auf die Konzerte. Um den Besuchern in der Ketzberger Kirche im November ein stimmungsvolles Gesamtpaket bieten zu können, kümmert sich „Unisono“ – neben der Musik – auch um die Technik, die Beleuchtung, die Dekoration sowie um den Empfang, der jeweils in den Pausen der Konzerte für die Zuhörer vorgesehen ist. Bei den Auftritten in der Ketzberger Kirche, die als fester Bestandteil des Chor-Programmes längst zu einer eigenen Tradition geworden sind, wird das „Unisono“-Ensemble zudem von einer Profiband begleitet werden.

Die Herbstkonzerte in der Kirche Ketzberg an der Lützowstraße finden an den Wochenenden 10. / 11. und 17. / 18. November jeweils um 19 Uhr statt. Karten kosten 15 Euro, Schüler und Studenten zahlen zehn Euro. Erhältlich sind die Eintrittskarten freitags zwischen 18.30 und 19.30 Uhr im Gemeindehaus, dienstags von 9 bis 11 Uhr bei der Firma Forst, Stockkamp 9.

