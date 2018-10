Solingen: Millionen-Investition am Technischen Berufskolleg

Millionen-Investition an Solinger Schule : Modernisierung am Technischen Berufskolleg startet

Das Haus Weyersberger Straße 38 des Technischen Berufskollegs wird in diesen Tagen abgerissen und ab kommendem Jahr durch einen Neubau für die Metallbildner und Graveure ersetzt. Foto: Meuter, Peter (pm)

Solingen Mit dem Abriss eines Gebäudes an der Weyersberger Straße 38 beginnt am Technischen Berufskolleg Solingen ein Schritt in die Zukunft. Für rund 3,2 Millionen Euro wird Haus 601 neu gebaut.

Der Abrissbagger ist bereits geordert und wird in den kommenden Tagen das leer geräumte Haus an der Weyersberger Straße 38 niederlegen. Mit der Einrichtung der Baustelle sollte eigentlich schon am Montag begonnen werden, zunächst musste aber ein neuer Mast für die Obus-Leitung gesetzt werden. Zuvor war diese Leitung am alten Gebäude des Technischen Berufskollegs Solingen (TBS) befestigt worden. „Der Abriss des alten Gebäudes und der anschließende Neubau sind ein wesentlicher Baustein, um das Technische Berufskolleg zukunftssicher aufzustellen“, sagt Stadtsprecherin Sabine Rische.

Metallbildner und Graveure sollen im neuen Haus 601 auf dem TBS-Gelände zusammengeführt und dort in Theorie und Praxis unterrichtet werden. Eine Schweißerei sowie Umkleideräume und Duschen werden im Erdgeschoss eingerichtet. Im Obergeschoss gibt es einen speziellen Raum für die Graveure und einen Klassenraum. Im zweiten Obergeschoss ist unter anderem ein Multifunktionsraum vorgesehen. „Es wird auch eine direkte Verbindung zu Haus 602 geben“, kündigt Sabine Rische an.

Der Neubau kostet nach bisherigen Berechnungen rund 3,2 Millionen, mit den Bauarbeiten dazu wird aber erst im Laufe des kommenden Jahres begonnen. „Im Herbst 2020 wird der Neubau voraussichtlich fertiggestellt sein“, erklärt die städtische Pressesprecherin.



Das Neubau-Projekt an der Weyersberger Straße ist Teil eines insgesamt 12,5-Millionen-Investitionsprojektes, mit dem das Technische Berufskolleg Solingen fit für die Zukunft gemacht wird. Im Februar dieses Jahres meldete die Stadtverwaltung, dass die Schule in den kommenden Jahren auch eine neue Galvanik bekommt, die mit 80 Prozent durch das Land Nordrhein-Westfalen gefördert wird. Damit wird das Berufskolleg in die Lage versetzt, die bisherige Schulgalvanik endlich zu modernisieren. Den die entspricht nicht mehr dem Stand der Technik und wird so lange es geht weiterbetrieben. Eine europaweite Ausschreibung für die Planung wird vom Gebäudemanagement auf den Weg gebracht. Im nächsten Jahr sollen die Gewerke ausgeschrieben werden, um 2020 mit dem Bau der neuen Galvanik zu beginnen. Ziel ist es, den Umbau bis 2022 abzuschließen.

Bis dahin sollen die Schweißerei beziehungsweise der Neubau an der Weyersberger Straße längst stehen. Im Zuge der Abrissarbeiten wird dort der Gehweg gesperrt. An den Samstagen 10., 17. und 24. November steht in der Zeit von 6 bis 17 Uhr in Fahrtrichtung Mangenberg nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.