Solingen: Weihnachtsmarkt-Absage trifft Gräfrath

Solingen Im Stadtteil wird nach Lösungen gesucht, damit es 2019 weitergehen kann.

Traditionell verwandelt sich der Gräfrather Marktplatz am dritten Adventswochenende in ein Weihnachtsdorf. Das ist in diesem Jahr anders. Als letzter verbliebener Verantwortlicher hat Roland Todtenbier am Wochenende erklärt, die Traditionsveranstaltung müsse 2018 ausfallen. Er wolle das Risiko einer solchen Großveranstaltung nicht alleine tragen. Vor Ort sucht man nach Ursachen und Lösungen.