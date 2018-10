Bürgerbeteiligung in Solingen: Mit zehn Stimmen etwas bewegen

Solingen Friedhelm Funk, der Vorsitzende des neuen Beirats für Bürgerbeteiligung fordert die Solinger auf, ihre Anliegen zu melden.

Am Ende schneidet der OB ein rotes Band durch, bedankt sich für die Anregung aus der Bürgerschaft, und alle freuen sich: So stellt die Stadt in einem Comicstrip eine gelungene Bürgerbeteiligung am Beispiel einer umgebauten Treppe dar. Dafür gibt es jetzt einen eigenen Beirat. Wie ist es dazu gekommen ?