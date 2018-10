Basar der Kunsthandwerker auf Schloss Burg

Info

Dauer Freitag, 26. Oktober, bis Sonntag, 4. November.

Öffnungszeiten Täglich von 10 bis 18 Uhr (außer samstags und 31. Oktober: 10 bis 20 Uhr). Am 1. November, ist die „Lange Nacht der Kunsthandwerker“ (14 bis 22 Uhr).

Eintritt 5 Euro pro Person, Kinder (bis 18 Jahre) zahlen 2,50 Euro.

Anreise An den Wochenenden und Feiertagen fahren Pendelbusse vom Rewe-Parkplatz in Wermelskirchen und Krahenhöhe in Solingen – jeweils ab 10 Uhr (alle 30 Minuten).