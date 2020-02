Kommunalwahl 2020 : AfD stellt Ex-Schulleiter für OB-Wahl auf

Solingen Der ehemalige Rektor der Theodor-Heuss-Realschule, Johannes Motz, wurde von der Partei einstimmig gewählt.

Der ehemalige Rektor der Theodor-Heuss-Realschule, Johannes Motz, wird im September dieses Jahres für die AfD in das Rennen um den Chefposten im Solinger Rathaus gehen. Wie die Partei jetzt mitteilte, wurde Motz am Wochenende beim Kreisparteitag der AfD einstimmig gewählt

Johannes Motz, der die Theodor-Heuss-Realschule an der Felder Straße insgesamt rund 13 Jahre geleitet hatte, kündigte bei seiner Bewerbungsrede an, im Wahlkampf ein Hauptaugenmerk auf die Kommunalfinanzen richten zu wollen. Wer die Musik bestelle, müsse diese auch bezahlen, sagte Motz mit Blick unter anderem auf die NRW-Landesregierung. Weitere Schwerpunkte im Wahlkampf sollen laut AfD-Kommunalwahlkampfprogramm zudem der Erhalt des Klinikums in städtischer Hand, die Forderung nach einem Aufnahmestopp für Flüchtlinge sowie eine Herabsetzung der Grundsteuer sein.