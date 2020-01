Anregung aus Leverkusen : Verlängerung der S 1 wird geprüft

Am Bahnhof Hilden könnte die S-Bahn 1 sowohl wie gehabt nach Solingen als auch nach Opladen über die Güterstrecken abzweigen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Solingen / Leverkusen In Leverkusen wird eine Direktverbindung von Opladen nach Düsseldorf angeregt.

Die Anregung einer möglichen Direktverbindung von Düsseldorf nach Opladen stammt aus Leverkusen. Dort wird seit Jahren kritisiert, dass die Landeshauptstadt mit dem öffentlichen Nahverkehr nur mit Umstiegen und programmierter Verlängerung der Reisezeit bei knapp getakteten Anschlüssen zu erreichen sei. Schon 2015 hatte das damalige Bündnis aus CDU, Grünen und Opladen Plus die Stadt beauftragt, mit dem Nahverkehr Rheinland (NVR) und dem VRR Verhandlungen aufzunehmen.

Letzterer sollte etwa prüfen, ob die Infrastruktur im Solinger Hauptbahnhof und im Bahnhof Opladen sowie der betroffene Streckenabschnitt über Leichlingen mit einem möglichen zusätzlichen Haltepunkt in Landwehr für eine Durchbindung angepasst werden kann. Als Alternative kommt aber auch eine geteilte Streckenführung ab Hilden in Betracht, so dass abwechselnd die Züge über die Güterstrecke auf direktem Weg nach Opladen sowie wie gehabt über Hilden-Süd und Vogelpark nach Solingen fahren.