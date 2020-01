Familienstreit in Solingen : Eheleute stechen auf offener Straße aufeinander ein

Familienstreit in Solingen

Solingen Ein Streit zwischen Eheleuten im Solinger Stadtteil Ohligs führte in der Nacht zu Freitag zu einem blutigen Ende.

In der Nacht zu Freitag haben sich zwei Eheleute gegenseitig mit einem Messer verletzt. Das Paar geriet in Streit – zunächst in der Wohnung, dann verlagerte sich der Streit auf die Straße.