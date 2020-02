Fußball-Landesliga : VfB Solingen bittet um eine neue Gruppeneinteilung

Solingen / Duisburg Das Bergische Derby zwischen dem VfB Solingen und dem FC Remscheid wurde in Duisburg als „Geisterspiel“ ohne Zuschauer ausgetragen. Mit einem 3:1-Sieg sicherten sich die Baverter drei wichtige Punkte.

So standen beide dann auch am Eingang zur Sportschule Wedau und kontrollierten, wer herein wollte. Wie vor einem Jahr wurde auch am Sonntag das Bergische Derby gegen den FC Remscheid aus Sicherheitsgründen als „Geisterspiel“, also unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen. Zutritt zur Kunstrasen-Anlage in Duisburg erhielten nur Spieler, Trainer, Betreuer und Vereinsfunktionäre – sowie diesmal auch Medienvertreter. Und als Vertreter der Gastgeber, das war der VfB in Duisburg, war es Aufgabe der Solinger Funktionäre, darauf zu achten, dass dies auch eingehalten wurde.