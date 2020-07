Politik in Rommerskirchen : Grüne präsentieren ihre Kandidaten für die Kommunalwahl

Politik in Rommerskirchen

Dormagen „Urgestein“ Jupp Kirberg ist aus Altersgründen nicht mehr als Kandidat für den neuen Gemeinderat mit dabei. Die Grünen wollen ihre zwei Ratsmandate mindestens verdoppeln.

Die Rommerskirchener Grünen vollziehen einen Generationenwechsel. Zur Kommunalwahl am 13. September tritt der langjährige Fraktionsvorsitzende Jupp Kirberg nicht mehr an. Aus Altersgründen, denn Kirberg ist mittlerweile 86 Jahre alt. Er sei glücklich, dass der Umbruch jetzt realistisch geworden sei, sagte Kirberg – und stolz auf das, was der 1995 gegründete Grünen-Ortsverband Rommerskirchen im vergangenen Vierteljahrhundert erreicht habe. „Ich kann beruhigten Gewissens auf unsere Erfolge zurückblicken und sehe, wie neue, sehr fähige Leute bei den Grünen das Ruder übernehmen“, urteilte er.