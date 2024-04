B59 in Rommerskirchen Fußgänger stirbt bei Verkehrsunfall

Sinsteden · Am Montag kam ein Fußgänger in Sinsteden ums Leben, als ein Autofahrer aus Grevenbroich ihn mit seinem Fahrzeug erfasste. Die B59 war für die Zeit der Unfallaufnahme in dem Bereich gesperrt, auch ein Hubschrauber war im Einsatz.

22.04.2024 , 18:02 Uhr

Der Fußgänger war mit einem Pkw auf der B59 kollidiert. Foto: dpa/Stefan Puchner

Ein 55 Jahre alter Grevenbroicher befuhr am Montag gegen 15.13 Uhr mit seinem Auto die B59 aus Rommerskirchen kommend in Richtung Grevenbroich. An der Einmündung der Grevenbroicher Straße bei Sinsteden kollidierte er mit einem Fußgänger, der die Fahrbahn der B59 querte. Die Ampel zeigte nach Zeugenaussagen zu diesem Zeitpunkt Rotlicht für den Fußgängerverkehr. Der Fußgänger – ein erwachsener Mann – wurde bei dem Unfall tödlich verletzt. Seine Identität konnte bisher nicht zweifelsfrei festgestellt werden. Der Pkw-Fahrer wurde aufgrund eines Schocks medizinisch betreut. Der Verkehrsunfall wurde unter Hinzuziehung des Verkehrsunfallaufnahmeteams Köln aufgenommen. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die B59 im betroffenen Bereich komplett gesperrt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Verkehrskommissariat 1 in Neuss.

(mvs)