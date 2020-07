Sommerferien im Rhein-Kreis Neuss : Erste musikalische Schritte in alter Hofanlage

Ralf Bienioschek (ganz rechts) und Anke Jüngels (fünfte von rechts) bringen Acht- bis 15-Jährigen im Kulturzentrum Sinsteden die klassische Musik und die bildende Kunst näher. Foto: Georg Salzburg (salz)

Rommerskirchen/Neuss Bei einem Ferienworkshop werden Neusser Schüler an die klassische Musik und ihre Schnittstelle zur Kunst herangeführt. Für die Teilnehmer ist das ein Abenteuer.

Bereits am Eingang des Kulturzentrums Sinsteden, dem großen backsteinernen Torbogen, klingt Musik an die Ohren. Kein ganzes Stück – einzelne Töne oder kleine Melodien. Beim Durchschreiten des Innenhofs wird die Geräuschkulisse lauter. Von rechts erklingt aus einer kleinen Tür eine Bratsche, von vorne tönt ein Cajon, das einen E-Bass begleitet. Die Instrumente spielen Jugendliche, die zuvor nur wenig musikalische Erfahrung gesammelt haben. Denn das Kulturzentrum, eine großflächige Hofanlage in der Gemeinde Rommerskirchen, ist aktuell Schauplatz eines fünftägigen Workshops im Rahmen des Bundesprojektes „Kultur macht stark“. Unter dem Motto „Mit allen Sinnen gemeinsam die Welt erforschen“ lernen Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 15 Jahre musikalische und gestalterische Welten kennen.

Elf Neusser Schüler nehmen an dem Projekt teil. In der zweiten Ferienwoche werden sie täglich in Neuss mit einem Kleinbus eingesammelt und nach Sinsteden gefahren. Dort wartet ein sechsstündiges Programm auf sie. Im musikalischen Teil gehe es darum, den Kindern die klassische Musik näher zu bringen, erklärt Musikpädagoge Ralf Bienioschek. Im Workshop übernimmt er die musikalische Leitung. Er sagt: „Die Kinder wachsen nicht mehr mit dieser Art von Musik auf.“ Deshalb erkläre er die klassischen Instrumente und schlägt dann Brücken zu Rock-Pop-Musik. Jedes Kind konnte verschiedene Instrumente – von Geige und Bratsche über Cello und Kontrabass bis zu Rhythmusinstrumenten – ausprobieren. Einige von ihnen hatten noch gar keine musikalische Vorerfahrung. „Sie haben sich super klasse angestellt“, berichtet Bienioschek. „Und manche verschmelzen mit dem Instrument. Es gehört ganz ihnen.“

Info Ein Gemeinschafsprojekt Neusser Vereine Kooperation Beteiligt an dem Ferienprojekt sind die Deutsche Kammerakademie Neuss, das Alexander-von-Humboldt-Gymnasium, die Offene Tür Barbaraviertel sowie die Interkulturellen Projekthelden. Leihgabe Die Musikinstrumente für den Workshop hat die Neusser Musikschule bereitgestellt. Betreuung Fünf Musiker, zwei Künstler, zwei Sozialpädagogen und ein Ehrenamtler begleiten die Kinder.

Neben alten Pflügen und einer Pferdestange inmitten der neuesten Ausstellung des Kulturzentrums üben die Jugendlichen ihr erstes Stück auf dem angelernten Instrument. Das erarbeitete Stück soll im Rahmen eines Abschlusskonzertes aufgeführt werden. „Das endet bestimmt im Chaos“, sagt Lovis lachend. „Wir spielen alle erst seit ein paar Tagen. Aber ich glaube, wir haben gute Fortschritte gemacht.“ Eigentlich spielt der Elfjährige Klavier. Beim Workshop hat er sich zum ersten Mal am Cello versucht. „Es ist viel schwerer zu spielen“, sagt er. Anastasia (11) übt im Nachbarzimmer. „Ich wollte mal etwas Neues ausprobieren“, begründet sie ihre Teilnahme an dem Workshop. Nachdem sie die Instrumente ausprobiert hat, ist sie doch wieder bei der Geige gelandet. Denn die spielt sie seit einem Jahr. Der Unterricht fällt derzeit aus. Jetzt hat sie wieder die Möglichkeit, in einer Gruppe zu üben.