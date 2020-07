Ausstellung in Rommerskirchen : Facetten der Eitelkeit in Sinsteden

Sinsteden Das Kreiskulturzentrum setzt seine Ausstellungsreihe zu den sieben Todsünden fort. Die in drei Themenbereiche gegliederte Schau „Superbia“ wird am Sonntag, 12. Juli, um 14 Uhr eröffnet.

Fake-News sind keine Erfindung der Neuzeit oder des amerikanischen Präsidenten. Einen Beleg dafür liefert die neue Ausstellung im Kreiskulturzentrum Sinsteden mit dem Titel „Superbia – Im Labyrinth des Hochmutes und der Eitelkeit“, mit der die Einrichtung ihre Reihe zu den sieben Todsünden fortsetzt. In der Schau ist ein großes Ölgemälde von Jaques-Louis David aus dem Jahre 1800 zu sehen; es zeigt Napoleon bei der Überquerung der Alpen. Der Feldherr mit wallendem roten Umhang zeigt eine Triumphgeste und sitzt im Sattel eines schneeweißen, sich aufbäumenden Pferdes – ein eindrucksvolles Motiv und eine Demonstration der Stärke. Doch Kathrin Wappenschmidt relativiert den imposanten Eindruck. „Das Bild ist eine Auftragsarbeit. Es ging Napoleon um eine positive Selbstdarstellung. In Wirklichkeit hat er die Alpen wohl mit Maultieren überquert“, erzählt die Leiterin des Kreiskulturzentrums Sinsteden mit einem Schmunzeln.

Das Napoleon-Bild gehört zu der Reihe der Porträts zum Thema Eitelkeit und Hochmut, einem der drei Teile, in die die Ausstellung gegliedert ist. Die beiden anderen widmen sich dem Kunstbereich der Totentänze sowie der Sparte „Wettstreit in der Kunst“. Eine interessante Ergänzung hat Manuela Broisch-Höhner beigetragen. Die Archäologin, die sich seit Januar mit der Digitalisierung der archäologischen Bestände des Kreiskulturzentrums beschäftigt, wählte aus diesem Fundus unter anderem Schmuckstücke für eine Vitrine aus. Die Besonderheit: All’ diese Exponate wurden bei Ausgrabungen auf Rommerskirchener Gebiet gefunden.

Um die Bedeutung der in der Ausstellung gezeigten Bilder mehr als oberflächlich zu verstehen, bedarf es einiger geschichtlicher und kunstgeschichtlicher Kenntnisse. Die wichtigsten Erläuterungen liefert das Museum auf großen, gut leserlichen Schautafeln. Wer jedoch etwas tiefer einsteigen will, sollte die zehn Euro für einen Katalog investieren (siehe Info). Bei der Lektüre erfährt der Leser zahlreiche Hintergründe zu der Schau und den präsentierten Werken, was nicht nur den Horizont erweitert, sondern auch die Freude am Betrachten erhöht.