Erkrankte im Rhein-Kreis Neuss : Aktuell 33 Personen mit dem Coronavirus infiziert

Rhein-Kreis Im Rhein-Kreis Neuss ist bei 33 aktuell erkrankten Personen eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Kreisweit 740 Personen sind wieder von der Infektion genesen.

Das teilt der Rhein-Kreis mit. Von den aktuell mit dem Virus infizierten Personen wohnen zwölf in Neuss, acht in Grevenbroich, sechs in Jüchen, vier in Meerbusch, zwei in Kaarst und 1 in Korschenbroich. Unverändert 20 Menschen sind im Zusammenhang mit der Erkrankung verstorben. Insgesamt wurden im Rhein-Kreis Neuss 793 Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt. Am vergangenen Tag berichtete der Rhein-Kreis Neuss, dass es 794 Gesamtinfektionen gibt. Die Angabe wurde aufgrund einer statistischen Bereinigung korrigiert.