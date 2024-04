Verkehr in Rommerskirchen Brücke Hellenbergstraße muss neu gebaut werden

Brücke Eggershovener Gasse Im Dezember 2021 wurde der Auftrag für die Betonsanierung unter anderem an der Brücke Eggershovener Gasse vergeben. Zu Beginn der Arbeiten stellte sich heraus, dass die Schäden derart groß sind, dass eine wirtschaftliche Sanierung an dieser Brücke nicht darstellbar ist. Da in unmittelbarer Nähe dieser Brücke zwei weitere Querungsmöglichkeiten des Bachlaufes bestehen, hat der Fachausschuss beschlossen, die Brücke als Rad- und Fußwegebrücke auszulegen. Ein zunächst geplanter Neubau als Alu-Fertigteilbrücke scheiterte an den Rahmenbedingungen, unter anderem verläuft eine Frischwassertransportleitung im jetzigen Brückenkörper. Deshalb wurden die maroden Brüstungen entfernt und der Brückenkörper teilsaniert. Die Absturzsicherung wurde mit Gabionen ausgeführt. Die Maßnahme ist abgeschlossen.