Niederkrüchten : Rat stimmt geschlossen für interkommunales Bad

Das Freibad Am Kamp: Viele träumen von einer Wiederbelebung des geschlossenen Bades in Niederkrüchten. Doch Politik und Verwaltung suchen vorrangig nach einem neuen Gelände für ein Interkommunales Bad mit Außengelände. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Niederkrüchten Die Grünen in Niederkrüchten halten unverändert an der Freibadvariante Am Kamp fest, sie stimmen aber im Gemeinderat der Suche nach einem neuen Gelände zu.