Ortsname unter Rassismusverdacht : Grüne Jugend fordert Umbenennung von Negernbötel

Negernbötel Provinzposse oder legitimes Anliegen? Die Grüne Jugend Segeberg in Schleswig-Holstein hat den plattdeutschen Namen der kleinen Gemeinde Negernbötel unter Rassismusverdacht gestellt und fordert eine Umbenennung.

Der Negernböteler Bürgermeister Marco Timme sagte am Freitag, er schätze das politische Engagement der jungen Leute. Es wäre aber besser gewesen, sich an die Gemeindevertretung zu wenden, denn nur dieses Gremium könne den Ortsnamen ändern. Das Thema komme alle paar Jahre wieder hoch, habe ihn schon sein Vorgänger im Amt gewarnt. Diesmal sei es aber „echt schwierig, weil es uns in der Arbeit behindert“, sagte Timme. Das Thema sei in der Gemeinde längst diskutiert und es bestehe kein Wunsch nach Namensänderung.