Brauchtum in Rommerskirchen : Peter & Paul-Fest mit Majestäten im Wartestand

Brauchtum in Rommerskirchen

Rommerskirchen Es hätte alles so schön sein können, ein Neustart, der optimistisch stimmt für die Zukunft. Denn die St. Sebastianus Bruderschaft Rommerskirchen konnte nach drei Jahren ohne Majestät endlich wieder einen Kronprinzen vorweisen.

(ssc) Und eigentlich sollte Markus Geller mit seiner Kronprinzessin Anke beim traditionellen Peter&Paul-Fest ebenso in einer feierlichen Zeremonie gekrönt werden wie der Jugendprinz-Anwärter Marc Eltner. Doch dann kam das Coronavirus und machte alle schönen Pläne zunichte. Schweren Herzens sagten die Schützen das Fest ab. Dennoch wollten sie den Termin nicht einfach verstreichen lassen. Und so entschied man sich für eine Zusammenkunft in kleinem Rahmen, die sich trotzdem zu einer würdigen Veranstaltung entwickelte.