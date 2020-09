Regional Einkaufen : Neuer Flyer informiert über Hofläden in Rommerskirchen

Rommerskirchen Die Broschüre ermöglicht einen schnellen Überblick über das Angebot und die Öffnungszeiten. Auch vier Betriebe an den Gemeindegrenzen sind berücksichtigt worden.

(NGZ) Mit dem Trend zu regionalem Einkaufen gewinnen auch die Hofläden der Landwirte in Rommerskirchen an Bedeutung. 14 Landwirte im Gemeindegebiet vermarkten ihre Produkte direkt auf dem Hof. Von Eiern, Kartoffeln, Gemüse und Milch über Fleischprodukte von Geflügel, Schwein und Rind bis hin zu Äpfeln, Erdbeeren, Himbeeren, Kirschen und anderen Früchten – vorhanden ist alles, was in der hiesigen Region angebaut wird, darunter auch saisonale Produkte wie Spargel oder verschiedene Kohlsorten. Über das breit gefächerte Angebot der Landwirte samt Öffnungszeiten ihrer Hofläden informiert jetzt ein neuer Flyer der Gemeinde.