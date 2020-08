NGZ-Online-Bilderquiz : Den Rhein-Kreis Neuss entdecken und gewinnen

Rhein-Kreis Rätseln, das eigene Heimat-Wissen testen und attraktive Preise gewinnen, das bietet ab heute bis zum 26. September das neue NGZ-Bilderquiz.

Wer mitspielt – zum Online-Quiz geht’s hier – kann zudem Interessantes über einige der schönsten Ecken im Rhein-Kreis Neuss erfahren. Heimat ist Sehnsucht, Heimat ist Vision – und vor allem ein Ort, daran orientiert haben wir Fotos aus Neuss, Kaarst, Grevenbroich, Dormagen, Korschenbroich, Rommerskirchen und Jüchen ausgewählt und in ein Bilderquiz verwandelt.

Und das geht so: Wir zeigen Ihnen verfremdete Fotos bekannter Gebäude oder Gegenden in der Region und bieten jeweils drei Lösungen an. Wer sich für eine Antwort entscheidet, sieht sofort, ob er richtig liegt. Außerdem gibt’s zu jedem dargestellten Ort ein paar Tipps und Fakten, die vielleicht Lust auf einen Ausflug machen.