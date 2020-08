Kommunalwahl in Rommerskirchen : FDP will Kinderarzt und zusätzlichen Polizeibeamten

FDP will Kinderarzt und zusätzlichen Polizeibeamten

Kommunalwahl in Rommerskirchen

Stephan Kunz tritt für die FDP Rommerskirchen als Bürgermeisterkandidat an. Foto: Jazyk, Hans (jaz)

Rommerskirchen Die FDP formuliert in ihrem Programm zur anstehenden Kommunalwahl unter sieben Schwerpunkten, wie sie Rommerskirchen „(noch) besser“ machen will.

„Vor Ort ist es doch immer am schönsten“, heißt es im Vorwort zum rund zehnseitigen Wahlprogramm der Rommerskirchener FDP zur anstehenden Kommunalwahl am 13. September. Was für die Liberalen offenbar nicht heißt, dass es nicht noch ansprechender geht. Und deshalb folgt wenige Zeilen später der Satz: „Wir wollen Rommerskirchen (noch) besser machen.“