Kommunalwahl in Rommerskirchen : Grüne setzen auf Umweltthemen und günstiges Wohnen

Rommerskirchen Bei ihrem Wahlprogramm zur Kommunalwahl am 13. September 2020 bleiben sich die Rommrskirchener Grünen treu: Natur und Umwelt spielen weiterhin eine herausragende Rolle.

Wandel und Kontinuität – für Rommerskirchens Grüne trifft bei der anstehenden Kommunalwahl beides zu. Eine Zäsur gibt es beim Personal: Der bisherige Fraktionsvorsitzende Jupp Kirberg, seit vielen, vielen Jahren das „Gesicht“ der Partei in der Gemeinde, kandidiert aus Altersgründen nicht mehr für den Rat. Sein Nachfolger soll Norbert Wrobel mit einem neuen Team werden. Und in der Partei gibt es erstmals seit Gründung des Rommerskirchener Grünen-Ortsverbandes im Jahre 1995 eine Doppelspitze: Nikolas Uerlings ist Vorsitzender, Regina Küpper seine Stellvertreterin.

Bei ihrem Wahlprogramm bleiben sich die Grünen treu: Natur und Umwelt spielen weiterhin eine herausragende Rolle. Im Elf-Punkte-Plan für Rommerskirchen tauchen zu diesem Komplex gleich sieben Schwerpunkte auf: die Förderung von Maßnahmen zum Erhalt der Artenvielfalt und der gesamten Natur, die Aufnahme des Umweltschutzes in die Gemeindesatzung und die Wiederbesetzung der offenen Stelle für Umweltpädagogik. Darüber hinaus ist den Grünen wichtig, dass „bei der Entwicklung von Industriegebieten an Mensch und Natur“ gedacht wird und dass sowohl die Flächenversiegelung reduziert, als auch das Ausgleichsflächenkonzept verbessert wird. Die Förderung der naturnahen Gebäude- und Grundstücksbegrünung steht ebenfalls auf der Agenda der Rommerskirchener Grünen. Ein weiteres Ziel im Zusammenhang mit Umwelt und Natur: Der Gillbach soll nicht trocken fallen.

Die weiteren Eckpunkte des Wahlprogramms beziehen sich auf die Schulen, den Strukturwandel, den Verkehr und das künftige Wohnen in der Gemeinde. Hier wünscht sich die Partei ein größeres Angebot an bezahlbarem Wohnraum; zudem strebt sie an, mehr generationsübergreifende Wohnprojekte in Rommerskirchen zu schaffen. Die Schulen sollen mit zeitgemäßer Digitaltechnik ausgestattet werden; ihre Infrastruktur soll insgesamt moderner werden. Den Strukturwandel wollen die Grünen „mit Sachverstand und Augenmaß“ umgesetzt wissen. Aufs Tempo drücken will die Partei bei der B 477n.